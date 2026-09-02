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Ramses : Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies

Dominique David, Thierry Montbrial

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RAMSES, l'ouvrage prospectif de référence, propose chaque année à un large public (étudiant, enseignant, manager, journaliste, diplomate...) les clés et repères indispensables pour décrypter les évolutions du monde, selon un credo simple : "Eclairer, ne rien imposer". RAMSES 2027 interroge le monde d'après autour de 3 thématiques. Assorti d'un riche appareil documentaire (annexes statistiques, chronologie, cartographie originale) et de vidéos des auteurs venant compléter et approfondir les analyses de l'ouvrage.

Par Dominique David, Thierry Montbrial
Chez Dunod

|

Auteur

Dominique David, Thierry Montbrial

Editeur

Dunod

Genre

Economie - Publication annuell

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Ramses : Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies

Dominique David, Thierry Montbrial

Paru le 02/09/2026

380 pages

Dunod

28,00 €

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Scannez le code barre 9782100896523
9782100896523
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