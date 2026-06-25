Vieillesses, retraites et portabilité des droits sociaux

Par entendement tacite ou déclaré au départ de leur immigration en France, l'arrivée à la retraite les anciens travailleurs immigrés marocains devait augurer des retours massifs dans leur pays d'origine. Tel n'a pas été le cas : c'était sans compter sur l'enracinement des anciens immigrés en France et sur les transformations notables que connaissent leur situation sociale (regroupements des familles, naissance d'enfants dans l'immigration etc.). Ce livre propose une analyse de la situation des anciens travailleurs immigrés marocains en apportant des éclairages originaux sur les aspects administratifs, sanitaires et juridiques auxquels ils font face entre leur présence en France et leur absence au Maroc. Ce travail s'inscrit entre une sociologie de l'immigration et une gérontologie transculturelle.