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Elven Forest - Rencontre avec un chasseur célibataire

Kakao

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Un chasseur solitaire, une elfe rejetée et un nouveau monde à bâtir à deux. Lorsqu'il ouvre sa porte pour partir chasser, Rentarô se réveille dans un monde peuplé d'elfes et de créatures fantastiques. Après avoir sauvé la jeune Melesgil d'un monstre, il est accueilli dans son village et découvre une société bien différente de la sienne. Mais derrière le sourire de l'elfe se cache une profonde solitude. Lorsqu'elle lui propose de quitter le village à ses côtés, une nouvelle vie commence : entre amour, aventure et découvertes, leur destin s'écrit loin des sentiers battus. Une romance fantasy chaleureuse où la tendresse compte autant que le désir. Avec Elven Forest : Rencontre avec un chasseur célibataire, kakao délaisse les intrigues de harem pour se concentrer sur une relation unique et sincère. Le récit suit l'évolution du couple formé par Rentarô et Melesgil à travers plusieurs étapes de leur vie commune, de leur rencontre jusqu'à leurs projets d'avenir. Portée par une héroïne aussi séduisante qu'attachante, cette aventure mêle fantasy, quotidien et sensualité dans un univers lumineux rempli de magie, de créatures fantastiques et de paysages enchanteurs. Quand la fantasy romantique rencontre le savoir-faire de kakao. Là où beaucoup d'isekai adultes multiplient les conquêtes, kakao fait le choix d'un couple central fort et immédiatement attachant. Melesgil porte le récit grâce à sa personnalité franche, sa vulnérabilité et son affection débordante pour Rentarô. Entre comédie, romance et moments plus passionnés, l'auteur livre une oeuvre accessible et généreuse qui privilégie la complicité et l'émotion sans renoncer au spectaculaire de la fantasy.

Par Kakao
Chez Hot manga

|

Auteur

Kakao

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

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Elven Forest - Rencontre avec un chasseur célibataire

Kakao

Paru le 12/08/2026

168 pages

Hot manga

11,95 €

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Scannez le code barre 9782385041175
9782385041175
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