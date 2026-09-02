La démocratie à l'état gazeux

La France est en pleine ébullition. Aurait-elle basculé d'une démocratie solide, caractérisée par la centralité du clivage gauche-droite, à une démocratie gazeuse, informe, instable et inflammable ? Ne risque-t-elle pas de voir l'Etat de droit lui-même s'évaporer ? Notre histoire politique depuis la Seconde Guerre mondiale montre que notre démocratie a plusieurs fois muté, passant d'un état à un autre, du solide au liquide puis au gazeux. Elle semble aujourd'hui avoir atteint ce dernier stade, dont la multiplication des divisions, la montée des populismes et de la violence politique sont les marqueurs. Demain, ce pourrait bien être l'état plasma, celui de la foudre qui frapperait notre pays si un parti d'extrême droite venait au pouvoir. Face au risque de dissolution démocratique, Gilles Finchelstein est convaincu que rien n'est inéluctable, à condition d'engager les réformes nécessaires pour sauver notre démocratie.