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#Roman francophone

La résilience du papillon violet

Angie Autard De Bragard

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Cette autobiographie n'est pas uniquement le récit de mes blessures. Romancée, elle est la carte des sentiers que j'ai empruntés pour m'en sortir. Si vous la tenez entre vos mains, vous reconnaissez peut-être en mes mots l'écho de vos propres silences. En partageant mon parcours à travers l'enfance, la maladie, le deuil et les relations qui emprisonnent, je souhaite vous offrir ce miroir, celui qui permet de voir les failles avant qu'elles ne deviennent des gouffres et surtout celui qui montre qu'une reconstruction est possible. Symbolise cette métamorphose nécessaire, comme ce papillon qui déploie ses ailes vers la clarté du sommet de l'âme (chakra coronal). J'ai appris que l'on peut transformer la fragilité d'une petite fleur des bois (la violette) en puissance spirituelle capable de transcender toutes les épreuves.

Par Angie Autard De Bragard
Chez youStory

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Auteur

Angie Autard De Bragard

Editeur

youStory

Genre

Littérature française

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La résilience du papillon violet

Angie Autard De Bragard

Paru le 07/08/2026

152 pages

youStory

14,99 €

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Scannez le code barre 9782381244402
9782381244402
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