La résilience du papillon violet

Cette autobiographie n'est pas uniquement le récit de mes blessures. Romancée, elle est la carte des sentiers que j'ai empruntés pour m'en sortir. Si vous la tenez entre vos mains, vous reconnaissez peut-être en mes mots l'écho de vos propres silences. En partageant mon parcours à travers l'enfance, la maladie, le deuil et les relations qui emprisonnent, je souhaite vous offrir ce miroir, celui qui permet de voir les failles avant qu'elles ne deviennent des gouffres et surtout celui qui montre qu'une reconstruction est possible. Symbolise cette métamorphose nécessaire, comme ce papillon qui déploie ses ailes vers la clarté du sommet de l'âme (chakra coronal). J'ai appris que l'on peut transformer la fragilité d'une petite fleur des bois (la violette) en puissance spirituelle capable de transcender toutes les épreuves.