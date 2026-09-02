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Mon planner budget pour mieux économiser

Alexandra

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Grâce à ce planner, gérez votre budget mois par mois, visualisez vos dépenses et réalisez tous vos projets ! Retrouvez dans ce planner : Une méthode infaillible pour comprendre les bases et prendre en main votre budget. Des tableaux et des trackers pour suivre votre budget mois par mois, selon les postes de dépenses : loisirs, courses, etc. Des astuces et des conseils ciblés pour dire adieu au découvert, maîtriser son budget courses, limiter les dépenses inutiles, épargner pour les vacances... En plus, chaque mois : un challenge d'épargne. Dotée de nombreuses années d'expérience dans le secteur de la banque et de l'assurance, Alexandra partage des conseils pratiques sur son compte Instagram @parlonsbudget_où elle est suivie par plus de 100 000 abonnés

Par Alexandra
Chez Larousse

|

Auteur

Alexandra

Editeur

Larousse

Genre

Vie de famille

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Mon planner budget pour mieux économiser

Alexandra

Paru le 02/09/2026

208 pages

Larousse

16,99 €

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