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#Manga

Ma collègue est une star du X

Sumiya

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Une collègue modèle cache parfois un passé bien plus sulfureux qu'on ne l'imagine. Lorsque Yamada apprend que sa nouvelle collègue, la douce et maladroite Nakano, a autrefois travaillé dans l'industrie pour adultes, son quotidien bascule. Entre curiosité, attirance et proximité grandissante, il découvre peu à peu une jeune femme bien plus attachante que son passé ne le laisse croire. Autour de cette histoire principale gravitent plusieurs récits où des femmes en apparence irréprochables révèlent des désirs, des secrets ou des fantasmes qu'elles n'osent montrer qu'à la personne qui leur est chère. Derrière chaque sourire sage se cache peut-être une tentation inavouée. Ma collègue est une star du X réunit plusieurs histoires romantiques mettant en scène des héroïnes aux personnalités contrastées : employée de bureau, maid intérimaire, manager sportive, voisine ou amie de la famille. Chaque récit joue avec les apparences et les décalages entre l'image que renvoient ces jeunes femmes et leur véritable nature, créant des romances aussi tendres que sensuelles. Sumiya brille lorsqu'il transforme un simple secret en véritable moteur romantique. La grande force de Sumiya réside dans son écriture des personnages. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les situations, l'auteur construit des héroïnes crédibles, attachantes et souvent pleines de contradictions. Son trait fin et élégant accompagne parfaitement des histoires où la séduction naît autant des émotions, des maladresses et des non-dits que de l'attirance physique. Un recueil qui privilégie les personnages et leur alchimie avant tout. SOMMAIRE : - Ma collègue est une star du X - Ch. 1 - Ma collègue est une star du X - Ch. 2 - Ma collègue est une star du X - Ch. 3 - Tomotaka, employée temporaire - Le physique avant tout - 20h30 - Juliette au balcon - Juliet's Letters - Postface

Par Sumiya
Chez Hot manga

|

Auteur

Sumiya

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

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Ma collègue est une star du X

Sumiya

Paru le 12/08/2026

194 pages

Hot manga

11,95 €

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Scannez le code barre 9782385041182
9782385041182
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