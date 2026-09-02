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#Essais

Céline Dion

Elisabeth Reynaud, Xxx

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Des centaines de millions d'albums vendus, des tournées planétaires dont les billets s'arrachent en temps record, des trophées prestigieux, un spectacle de légende au Caesars Palace de Las Vegas qui a rassemblé 6 millions de spectateurs, venus du monde entier, en plus de dix ans. Partie de son petit village de Charlemagne au Québec, Céline Dion a été propulsée sur les voies du succès par l'homme de sa vie, René Angélil, génial producteur, qui a su l'entourer des meilleurs paroliers et compositeurs, comme Jean-Jacques Goldman. Interprète à la voix d'or, elle triomphe ainsi depuis des décennies sur les scènes mondiales et fait vibrer à l'unisson toujours plus d'inconditionnel(le)s. Dans cet album richement illustré, revivez le destin hors normes, la carrière sans exemple d'une artiste exceptionnelle. Offrez-vous un retour en images sur la trajectoire étonnante d'une étoile parvenue au firmament, mais aussi d'une femme extraordinaire, au courage et à la volonté sans faille.

Par Elisabeth Reynaud, Xxx
Chez Larousse

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Auteur

Elisabeth Reynaud, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Variété internationale

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Céline Dion

Elisabeth Reynaud, Xxx

Paru le 02/09/2026

208 pages

Larousse

24,99 €

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Scannez le code barre 9782036096011
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