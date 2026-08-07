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Yarikomi Chronicle - Interspecies Sex Life

Croriin

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Dans cet autre monde, chaque rencontre peut devenir une expérience inoubliable. Entre démons, minotaures, demi-elfes, exorcistes et créatures fantastiques, les frontières entre les espèces s'effacent au profit de récits où désir, curiosité et attraction prennent des formes inattendues. De la jeune femme offerte comme épouse à un démon venu d'un autre monde à la marchande demi-elfe intriguée par un voyageur mystérieux, chaque histoire explore une facette différente des relations interespèces dans un univers de fantasy aussi séduisant qu'imprévisible. Une anthologie fantasy où monstres et héroïnes réinventent les codes de la romance érotique. Yarikomi Chronicle : Interspecies Sex Life rassemble plusieurs récits indépendants mêlant fantasy, aventure et créatures fantastiques. L'ouvrage alterne entre histoires légères, romances tendres et situations plus sombres, tout en conservant une forte cohérence visuelle et thématique. Démons, tentacules, femmes-bêtes, almiraj ou demi-elfes composent un bestiaire varié porté par des héroïnes charismatiques et des univers richement illustrés. Croriin impressionne par sa capacité à donner vie à des mondes aussi détaillés que sensuels. L'une des grandes qualités de Croriin réside dans son sens du worldbuilding. Chaque récit semble appartenir à un véritable univers de fantasy, avec ses règles, ses peuples et ses créatures, sans jamais sacrifier le rythme ou l'émotion. Son trait particulièrement soigné donne autant d'importance aux personnages qu'aux monstres et environnements. Cette attention portée aux détails, associée à une réelle variété de tons, fait de ce recueil une oeuvre remarquée parmi les amateurs de fantasy interespèces. SOMMAIRE : - L'Epouse du démon - Le Minoshow - Les Murmures de Lulu - L'Almiraj et son maître - Partie 1 - L'Almiraj et son maître - Partie 2 - SEXP Farming - Pluie et mensonges

Par Croriin
Chez Hot manga

|

Auteur

Croriin

Editeur

Hot manga

Genre

Hentai/porno

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Yarikomi Chronicle - Interspecies Sex Life

Croriin

Paru le 12/08/2026

168 pages

Hot manga

11,95 €

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