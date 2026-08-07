A Gatherer's Adventure in Isekai Tome 1

Takeru Kamishiro, un employé de bureau parfaitement ordinaire, est réincarné par un dieu sur "Madeus", un monde d'épées et de magie. Pour entamer sa nouvelle vie, Takeru reçoit des dons qui renforcent ses capacités physiques ainsi qu'une puissance magique phénoménale, et même "Search", qui lui permet de trouver tout ce qui a de la valeur. Accompagné d'un adorable dragon, le grand voyage de Takeru, un héros doté de facultés pétées, commence dans un autre monde !! Le premier tome tant attendu, adapté du roman de fantasy très populaire sur la collecte d'ingrédients !