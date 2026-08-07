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A Gatherer's Adventure in Isekai Tome 1

Tomozo, Kinoko Masuo

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Takeru Kamishiro, un employé de bureau parfaitement ordinaire, est réincarné par un dieu sur "Madeus", un monde d'épées et de magie. Pour entamer sa nouvelle vie, Takeru reçoit des dons qui renforcent ses capacités physiques ainsi qu'une puissance magique phénoménale, et même "Search", qui lui permet de trouver tout ce qui a de la valeur. Accompagné d'un adorable dragon, le grand voyage de Takeru, un héros doté de facultés pétées, commence dans un autre monde !! Le premier tome tant attendu, adapté du roman de fantasy très populaire sur la collecte d'ingrédients !

Par Tomozo, Kinoko Masuo
Chez Meian Editions

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Auteur

Tomozo, Kinoko Masuo

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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A Gatherer's Adventure in Isekai Tome 1

Tomozo, Kinoko Masuo

Paru le 12/08/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782385038922
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