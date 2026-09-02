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Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien

Geneviève Delpech

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"Les animaux ont une âme, une mémoire, un coeur battant de loyauté et d'amour". Orfeo, le chien qui sauve son maître en montagne au prix d'une nuit entière de veille. Smoky, minuscule chienne deve nue héroïne de guerre. Orion, qui se laisse mourir pour sauver son maître de la maladie... Autant d'histoires vraies et bouleversantes qui témoignent du lien invisible et sacré qui unit l'homme et l'animal. Médium reconnue, Geneviève Delpech rassemble dans cet ouvrage 24 récits extraordinaires où les chiens apparaissent comme des guides, des protecteurs, et parfois même des messagers. A la croisée du témoignage, du conte et de l'invisible, ces pages célèbrent un amour pur, réparateur et profondément réconfortant. Un livre qui fait pleurer... mais qui fait du bien. Médium reconnue depuis l'enfance, Geneviève Delpech est l'auteure de plusieurs livres qui ont touché des milliers de lecteurs. Veuve du chanteur Michel Delpech, elle partage dans ses récits une vision sensible du monde invisible. Avec ce livre, elle rend hommage aux animaux, compagnons fidèles dont la présence console, guide et transforme nos vies.

Par Geneviève Delpech
Chez Larousse

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Auteur

Geneviève Delpech

Editeur

Larousse

Genre

Chiens

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Partout où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien

Geneviève Delpech

Paru le 02/09/2026

182 pages

Larousse

19,99 €

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