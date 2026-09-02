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#Beaux livres

Praliné(s)

Brandon Dehan

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Quand on pense au praliné, on imagine aussitôt la noisette, le Paris-Brest ou la pâte à tartiner. Et pourtant... c'est bien plus que ça. Bienvenue dans l'univers de Praliné(s) ! Brandon Dehan, chef pâtissier de l'Oustau de Baumanière, vous invite à découvrir " ses " pralinés, un savoir d'une richesse insoupçonnée où chaque fruit sec, chaque recette, racontent une nouvelle histoire. Vous trouverez dans ce livre plus de 60 recettes gourmandes et réconfortantes à base de pralinés de toutes sortes. Des plus faciles comme la pâte à tartiner, le cake pistache orange ou le flan vanille noisette, aux créations de chef plus complexes, en passant par des pralinés originaux (praliné noix de coco et miel de châtaigner, café, moutarde...), venez découvrir tout ce que le praliné a à offrir de douceur et de goût. Un ouvrage à dévorer sans modération !

Par Brandon Dehan
Chez Hachette

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Auteur

Brandon Dehan

Editeur

Hachette

Genre

Desserts, pâtisseries

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Praliné(s)

Brandon Dehan

Paru le 02/09/2026

240 pages

Hachette

24,95 €

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Scannez le code barre 9782017379232
9782017379232
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