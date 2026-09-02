Cinnamon rolls, Babkas & autres brioches

35 recettes pour réaliser toutes sortes de cinnamon rolls, de babkas et de brioches pour réaliser des recettes cocooning et réconfortantes en automne et en hiver devant la cheminée ou sous son plaid accompagné d'un mug de thé ou de chocolat chaud. Quelques exemples de recettes : cinnamon rolls classiques, rolls au sirop d'érable et aux noix de pécan, babka à la pistache, cinnamon rolls façon bûche, escargots à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat, pumpkin rolls sans oublier toutes les brioches des fêtes de fin d'année (pandoro, panettone, stollen, kouglof...