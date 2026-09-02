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Cinnamon rolls, Babkas & autres brioches

Eva Harlé

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35 recettes pour réaliser toutes sortes de cinnamon rolls, de babkas et de brioches pour réaliser des recettes cocooning et réconfortantes en automne et en hiver devant la cheminée ou sous son plaid accompagné d'un mug de thé ou de chocolat chaud. Quelques exemples de recettes : cinnamon rolls classiques, rolls au sirop d'érable et aux noix de pécan, babka à la pistache, cinnamon rolls façon bûche, escargots à la crème pâtissière et aux pépites de chocolat, pumpkin rolls sans oublier toutes les brioches des fêtes de fin d'année (pandoro, panettone, stollen, kouglof...

Par Eva Harlé
Chez Hachette

|

Auteur

Eva Harlé

Editeur

Hachette

Genre

Guides gastronomiques

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Cinnamon rolls, Babkas & autres brioches

Eva Harlé

Paru le 02/09/2026

96 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017379003
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