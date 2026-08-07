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Chaque jeu compte Maths CE2

Enora Mainard

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> Un guide CE2 de 60 situations mathématiques basées sur la manipulation et le jeu pour s'approprier les notions numériques et arithmétiques découvertes en classe, pour une co-éducation réussie ! > Répertoriées par compétences mathématiques, chaque situation s'articule autour d'un jeu de cartes classiques ou de dés > 3 niveaux de difficulté (simple, moyen et avancé pour respecter le besoin de chaque élève) > Ces situations ludiques permettent à l'élève de prendre confiance en lui et préviennent ainsi la difficulté scolaire > Utilisable avec toute méthode, en ateliers différenciés, pour l'enseignement spécialisé, la remédiation individuelle ou en petit groupe > Les règles de chaque jeu en vidéo accessibles par QR codes > Des ressources numériques à retrouver sur hatier-clic > Des fiches d'exercices en téléchargement : pour permettre à l'élève de prolonger les compétences exercées dans le jeu LE + : Pour chaque compétence, un jeu peut se pratiquer à l'extérieur de la classe. Les capacités motrices, la concentration, l'autonomie et la créativité sont stimulées.

Par Enora Mainard
Chez Hatier

|

Auteur

Enora Mainard

Editeur

Hatier

Genre

Mathématiques CE2

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Chaque jeu compte Maths CE2

Enora Mainard

Paru le 07/08/2026

48 pages

Hatier

30,00 €

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Scannez le code barre 9782401121133
9782401121133
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