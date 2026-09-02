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DISNEY - Coffret - Fini l'ennui !

Disney

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La boîte Disney à emporter partout, idéale pour trouver des idées de jeux et d'activités pour les enfants, à la maison ou en vacances ! - 100 idées ludiques et différentes, sous forme de cartes : chasse au trésor, dessiner Nemo, organiser une soirée camping, cuisiner les crêpes de Raiponce... - Activité, jeu, création, recette, expérience et tour de magie, pour transformer chaque temps vide en moment de découverte et de plaisir, seul, entre amis ou en famille. - Facile à mettre en place, ne nécessitant pas de matériel à acheter. - Un indispensable pour ne plus jamais entendre "Je m'ennuie ! " . Dès 3 ans

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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DISNEY - Coffret - Fini l'ennui !

Disney

Paru le 02/09/2026

50 pages

Hachette

13,99 €

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Scannez le code barre 9782017376088
9782017376088
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