DISNEY - Coffret - Fini l'ennui !

La boîte Disney à emporter partout, idéale pour trouver des idées de jeux et d'activités pour les enfants, à la maison ou en vacances ! - 100 idées ludiques et différentes, sous forme de cartes : chasse au trésor, dessiner Nemo, organiser une soirée camping, cuisiner les crêpes de Raiponce... - Activité, jeu, création, recette, expérience et tour de magie, pour transformer chaque temps vide en moment de découverte et de plaisir, seul, entre amis ou en famille. - Facile à mettre en place, ne nécessitant pas de matériel à acheter. - Un indispensable pour ne plus jamais entendre "Je m'ennuie ! " . Dès 3 ans