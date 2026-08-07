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La vie à la villa de la mouette Tome 1

Naoko Kodama

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Après avoir été trahie par sa seule amie et son propre fiancé, Mayumi décide de commencer une nouvelle vie à la campagne, où elle ne connaît personne, en tant que professeure au collège. A peine est-elle arrivée qu'elle se retrouve à faire un plongeon dans l'eau avec une fille aux airs de délinquante. Elle découvre ensuite qu'il s'agit de Rin, la gérante de l'endroit où elle va habiter, la villa de la Mouette. Ici, sous le même toit, débute la cohabitation de deux femmes malmenées par le destin.

Par Naoko Kodama
Chez Meian Editions

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Auteur

Naoko Kodama

Editeur

Meian Editions

Genre

Yuri/homosexualité féminine

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La vie à la villa de la mouette Tome 1

Naoko Kodama

Paru le 12/08/2026

164 pages

Meian Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9782385036867
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