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#Bande dessinée jeunesse

Pirouettes sur glace

Geneviève Guilbault

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Un mois s'est écoulé depuis la rentrée scolaire, et Billie va maintenant pouvoir rejoindre sa classe Multisports artistiques. Elle a tellement hâte ! Cette fois, c'est sur la glace que les entraînements auront lieu, puisque Billie apprendra le patinage artistique. Enfin... c'est ce qui était prévu, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout gâcher. Qui a bien pu vandaliser la patinoire ? Et dans quel but ? Sans leurs costumes, Billie et ses amis pourront-ils participer au spectacle ?

Par Geneviève Guilbault
Chez Hachette

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Auteur

Geneviève Guilbault

Editeur

Hachette

Genre

Danse

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Pirouettes sur glace

Geneviève Guilbault

Paru le 02/09/2026

336 pages

Hachette

6,90 €

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Scannez le code barre 9782017351887
9782017351887
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