Pirouettes sur glace

Un mois s'est écoulé depuis la rentrée scolaire, et Billie va maintenant pouvoir rejoindre sa classe Multisports artistiques. Elle a tellement hâte ! Cette fois, c'est sur la glace que les entraînements auront lieu, puisque Billie apprendra le patinage artistique. Enfin... c'est ce qui était prévu, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout gâcher. Qui a bien pu vandaliser la patinoire ? Et dans quel but ? Sans leurs costumes, Billie et ses amis pourront-ils participer au spectacle ?