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Mortel coup de théâtre

Régis Sénécal, Benoît Vallade

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La cité industrielle de Molleville-les-Barges allait vibrer de bonheur avec son festival annuel, pourtant le rituel bien huilé du rendez-vous festif part en vrille lorsqu'un meurtre s'invite dans un spectacle. Des politiques se tirent la bourre, des artistes s'agitent, et la météo s'en mêle. Mais Damien Bellemère, le journaliste de la presse locale va mener l'enquête en duo, pas toujours raccord, avec le capitaine Leborgne. Un dérapage incontrôlable et vertigineux !

Par Régis Sénécal, Benoît Vallade
Chez Editions Douro

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Auteur

Régis Sénécal, Benoît Vallade

Editeur

Editions Douro

Genre

Romans policiers

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Mortel coup de théâtre

Régis Sénécal, Benoît Vallade

Paru le 01/07/2026

138 pages

Editions Douro

18,00 €

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Scannez le code barre 9782384066520
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