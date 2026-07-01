Mortel coup de théâtre

La cité industrielle de Molleville-les-Barges allait vibrer de bonheur avec son festival annuel, pourtant le rituel bien huilé du rendez-vous festif part en vrille lorsqu'un meurtre s'invite dans un spectacle. Des politiques se tirent la bourre, des artistes s'agitent, et la météo s'en mêle. Mais Damien Bellemère, le journaliste de la presse locale va mener l'enquête en duo, pas toujours raccord, avec le capitaine Leborgne. Un dérapage incontrôlable et vertigineux !