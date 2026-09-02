Venise 2027-2028 Guide Un Grand Week-end

Vivez un séjour inoubliable à Venise grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... - Des expériences uniques et des activités originales : faire son marché sur une barque, peindre son masque vénitien, descendre le Grand Canal en vaporetto, se balader à vélo sur l'île de Sant'Erasmo, découvrir l'île la plus romantique de la lagune... - Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : nos boutiques gourmandes favorites, le top de la mode, nos cicchetti préférés, notre top de l'artisanat vénitien et le meilleur de la cuisine traditionnelle. - Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant les visites culturelles, les jolies boutiques, les pauses dans un resto cosy ou en terrasse. - Et aussi : des visites des îles de la lagune : Murano, Burano, Torcello... - Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.