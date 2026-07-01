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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Sean et Maureen

Delphine Rancillac

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Vingt ans ont passé. D'autres enfants sont nés dans la famille Fahy. Tous ont grandi. Vient le moment, pour chacun, comme pour les générations précédentes, de trancher un choix vital : s'assurer de meilleures conditions de vie ailleurs ou rester fidèle à ses racines, même si le contexte ne plaide pas en faveur de l'Irlande ? En effet, la neutralité de leur pays dans le conflit qui agite le monde n'est pas appréciée par tout le monde, dont leurs ennemis de toujours : les Britanniques. Les difficultés économiques sont amplifiées par le blocus imposé par l'île voisine. Cependant, d'autres paramètres pèsent dans la balance. Des amours tumultueuses sont parfois le décideur... Au milieu de ces chamboulements familiaux, y compris pour Kenan, parti missionnaire en Inde qui s'y retrouve malgré lui témoin de sa lutte pour l'indépendance, le couple de Sean et Maureen paraît solide. Toutefois, résistera-t-il aux fantômes du passé qui jaillissent brutalement des Etats-Unis pour l'un, puis de France pour l'autre ? Faut-il lever les secrets qui pèsent sur leurs épaules pour y faire face ?

Par Delphine Rancillac
Chez Editions Douro

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Auteur

Delphine Rancillac

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

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Sean et Maureen

Delphine Rancillac

Paru le 01/07/2026

402 pages

Editions Douro

23,90 €

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