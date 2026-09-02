Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Profanées

Mathilde Morrigan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LA MORT NOUS REND-ELLE ENFIN LIBRES ? LIBRES DU REGARD DES HOMMES, DE LEURS RECITS, DE LEURS FANTASMES, DES VIOLENCES QU'ILS PROJETTENT SUR LES CORPS FEMININS ? Des princesses endormies aux podcasts de true crime, des cimetières aux corps féminins exposés comme objets scientifiques ou de spectacle, des figures historiques effacées aux anonymes oubliées, cet essai explore ce que le patriarcat fait aux femmes après leur décès, qu'il soit symbolique ou réel. Derrière les représentations artistiques, historiques, médicales ou médiatiques se dessine une même logique : celle d'un pouvoir qui continue de s'exercer sur les femmes, même lorsqu'elles ne sont plus là. Car les hommes ne se contentent pas de les tuer : ils récupèrent aussi leurs corps, leurs histoires et leurs disparitions. Jusque dans la mort, elles continuent d'être observées, effacées, disséquées, sexualisées, racontées et consommées. A travers une réflexion mêlant culture populaire, histoire et analyse sociale, cet ouvrage interroge notre rapport à la mort et à la mémoire collective, révélant tout ce que le patriarcat refuse encore de laisser aux femmes. Une enquête puissante et dérangeante qui prouve que la mort, loin d'être une fin, constitue un prolongement des hiérarchies du vivant.

Par Mathilde Morrigan
Chez Hachette

|

Auteur

Mathilde Morrigan

Editeur

Hachette

Genre

Guides thérapeutiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Profanées par Mathilde Morrigan

Commenter ce livre

 

Profanées

Mathilde Morrigan

Paru le 16/09/2026

200 pages

Hachette

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017328278
9782017328278
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.