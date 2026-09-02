LA MORT NOUS REND-ELLE ENFIN LIBRES ? LIBRES DU REGARD DES HOMMES, DE LEURS RECITS, DE LEURS FANTASMES, DES VIOLENCES QU'ILS PROJETTENT SUR LES CORPS FEMININS ? Des princesses endormies aux podcasts de true crime, des cimetières aux corps féminins exposés comme objets scientifiques ou de spectacle, des figures historiques effacées aux anonymes oubliées, cet essai explore ce que le patriarcat fait aux femmes après leur décès, qu'il soit symbolique ou réel. Derrière les représentations artistiques, historiques, médicales ou médiatiques se dessine une même logique : celle d'un pouvoir qui continue de s'exercer sur les femmes, même lorsqu'elles ne sont plus là. Car les hommes ne se contentent pas de les tuer : ils récupèrent aussi leurs corps, leurs histoires et leurs disparitions. Jusque dans la mort, elles continuent d'être observées, effacées, disséquées, sexualisées, racontées et consommées. A travers une réflexion mêlant culture populaire, histoire et analyse sociale, cet ouvrage interroge notre rapport à la mort et à la mémoire collective, révélant tout ce que le patriarcat refuse encore de laisser aux femmes. Une enquête puissante et dérangeante qui prouve que la mort, loin d'être une fin, constitue un prolongement des hiérarchies du vivant.