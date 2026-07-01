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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The road of destiny

Nelly M.C.

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Un road trip à travers les Etats-Unis. Un coeur brisé. Et un mystérieux inconnu qui pourrait tout changer. Après des années à rêver de liberté, Eve réalise enfin son objectif : traverser les Etats-Unis lors d'un road trip inoubliable. Accompagnée de son petit ami, Stan, et de leur meilleur ami, Austin, elle espère aussi sauver son couple, fragilisé par une trahison qu'elle peine à oublier. Mais lorsque Leslie, la fille avec qui Stan l'a trompée, s'invite dans l'aventure, les tensions explosent. Comme si cela ne suffisait pas, leur route croise bientôt celle de Cole, un jeune homme aussi fascinant qu'énigmatique. Derrière son charme et ses silences se cachent des secrets qu'il veut à tout prix protéger. Parfois, il suffit d'une rencontre pour bouleverser la route que l'on croyait déjà tracée.

Par Nelly M.C.
Chez Butterfly éditions

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Auteur

Nelly M.C.

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

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The road of destiny

Nelly M.C.

Paru le 01/07/2026

430 pages

Butterfly éditions

23,00 €

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