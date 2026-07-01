The road of destiny

Un road trip à travers les Etats-Unis. Un coeur brisé. Et un mystérieux inconnu qui pourrait tout changer. Après des années à rêver de liberté, Eve réalise enfin son objectif : traverser les Etats-Unis lors d'un road trip inoubliable. Accompagnée de son petit ami, Stan, et de leur meilleur ami, Austin, elle espère aussi sauver son couple, fragilisé par une trahison qu'elle peine à oublier. Mais lorsque Leslie, la fille avec qui Stan l'a trompée, s'invite dans l'aventure, les tensions explosent. Comme si cela ne suffisait pas, leur route croise bientôt celle de Cole, un jeune homme aussi fascinant qu'énigmatique. Derrière son charme et ses silences se cachent des secrets qu'il veut à tout prix protéger. Parfois, il suffit d'une rencontre pour bouleverser la route que l'on croyait déjà tracée.