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Le cache-cache des petits Spidey et ses amis extraordinaires

Disney

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Cinq grands puzzles à assembler pour chercher et trouver ses héros préférés ! - 5 scènes colorées pour s'amuser avec les personnages Marvel ! - Sur chaque page de droite, un puzzle de 16 pièces pour développer la motricité et le sens de l'observation de votre enfant ; - Des pages pensées pour avoir un niveau de difficulté adapté aux enfants de 3 ans ; - Sur chaque scène, un encadré avec une miniature de l'élément caché pour guider l'enfant dans sa recherche ; - Plus de 100 éléments à retrouver ! - Un ouvrage tout-carton solide, avec des coins ronds, facilement manipulable pour les petites mains. Dès 3 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Le cache-cache des petits Spidey et ses amis extraordinaires

Disney

Paru le 02/09/2026

10 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017235422
9782017235422
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