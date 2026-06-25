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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Toni dans la cour des grands

Yves Alcaïs

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Toni, petit garçon de 10 ans, va vivre sa dernière année à l'école communale de Bellerives, modeste village au coeur des Cévennes ardéchoises. Qu'il est loin le temps béni où lui et sa petite bande d'amis couraient toute la journée dans les champs, loin le temps où ils pouvaient jurer à pleine bouche sans savoir ce que cela signifiait, loin le temps où l'on jouait à la guerre car c'était le temps de la guerre. La guerre était finie. Toni et sa petite bande entrent dans la classe des grands, ceux du certificat, ceux qui ont déjà la moustache. Toujours solidaires et pleins de bonnes volontés, ils doivent trouver leur place dans cette minuscule société. Alors ils affrontent de ravageuses nuées de hannetons, de dangereuses buses tueuses de poules, une angoissante autant qu'énorme couleuvre... Ils vont découvrir le cinématographe, l'électricité... Ils vont s'initier aux mystères de l'Inde, affronter de curieux bandits, connaitre des miracles, participer à un fabuleux banquet, découvrir une renversante et somptueuse poule, un coq déconcertant... Et puis la venue de talentueuses jeunes Lyonnaises ayant mission de les déniaiser. Sans oublier la messe et les vêpres obligatoires car c'est l'année de la communion solennelle, et bien d'autres merveilleuses choses. Pour en terminer, une émouvante réconciliation générale avant une séparation inéluctable autant que définitive, et la fin du monde sans pareil de l'enfance.

Par Yves Alcaïs
Chez Les Editions de Paris - Max Chaleil

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Auteur

Yves Alcaïs

Editeur

Les Editions de Paris - Max Chaleil

Genre

Littérature française

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Toni dans la cour des grands

Yves Alcaïs

Paru le 25/06/2026

Les Editions de Paris - Max Chaleil

17,00 €

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