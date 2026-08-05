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#Comics

Immortal Hulk Tome 1

Al Ewing, Joe Bennett

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Après avoir été tué par Hawkeye, Bruce Banner revient d'entre les morts. Il comprend qu'il est capable, tout comme Hulk, de ressusciter en franchissant une mystérieuse "Porte Verte" . Mais derrière celle-ci, c'est toute une mythologie et un univers de nouveaux dangers qui attendent Banner et son terrifiant alter ego. En faisant d'Immortal Hulk une série d'horreur largement lisible en marge de la continuité Marvel, Al Ewing (Immortal Thor) a accompli un coup de maître et créé l'une des sagas les plus mémorables du Titan vert. Son arrivée dans la collection MARVEL POCHE va permettre à tout un nouveau lectorat (averti ! ) de découvrir cette formidable épopée, précurseure de la série Incredible Hulk actuellement publiée en 100% MARVEL.

Par Al Ewing, Joe Bennett
Chez Panini comics

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Auteur

Al Ewing, Joe Bennett

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Immortal Hulk Tome 1

Al Ewing, Joe Bennett

Paru le 05/08/2026

272 pages

Panini comics

9,99 €

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Scannez le code barre 9791039147675
9791039147675
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