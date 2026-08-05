Immortal Hulk Tome 1

Après avoir été tué par Hawkeye, Bruce Banner revient d'entre les morts. Il comprend qu'il est capable, tout comme Hulk, de ressusciter en franchissant une mystérieuse "Porte Verte" . Mais derrière celle-ci, c'est toute une mythologie et un univers de nouveaux dangers qui attendent Banner et son terrifiant alter ego. En faisant d'Immortal Hulk une série d'horreur largement lisible en marge de la continuité Marvel, Al Ewing (Immortal Thor) a accompli un coup de maître et créé l'une des sagas les plus mémorables du Titan vert. Son arrivée dans la collection MARVEL POCHE va permettre à tout un nouveau lectorat (averti ! ) de découvrir cette formidable épopée, précurseure de la série Incredible Hulk actuellement publiée en 100% MARVEL.