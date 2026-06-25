Maîtriser la conjugaison espagnole

Destiné à tous ceux qui souhaitent réviser ou consolider les bases de leur apprentissage, cet ouvrage propose une approche simple et efficace afin d'acquérir une bonne maîtrise de l'espagnol. Organisé selon les différents modes et temps verbaux, chacun des chapitres : - présente un temps ; - recense ses difficultés ; - propose des exercices classés en trois niveaux de difficulté. Cette méthode permet un entraînement rythmé pour acquérir de réels automatismes. En bonus, un lexique des verbes courants les plus utilisés complète ce guide.