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Maîtriser la conjugaison espagnole

Maribel Molio

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Destiné à tous ceux qui souhaitent réviser ou consolider les bases de leur apprentissage, cet ouvrage propose une approche simple et efficace afin d'acquérir une bonne maîtrise de l'espagnol. Organisé selon les différents modes et temps verbaux, chacun des chapitres : - présente un temps ; - recense ses difficultés ; - propose des exercices classés en trois niveaux de difficulté. Cette méthode permet un entraînement rythmé pour acquérir de réels automatismes. En bonus, un lexique des verbes courants les plus utilisés complète ce guide.

Par Maribel Molio
Chez Studyrama

|

Auteur

Maribel Molio

Editeur

Studyrama

Genre

Méthodes adultes

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Maîtriser la conjugaison espagnole

Maribel Molio

Paru le 25/06/2026

220 pages

Studyrama

12,90 €

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Scannez le code barre 9782759059881
9782759059881
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