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Maths 5e

Sabine Aval, Isabelle Lemoine, Mylène Salvan

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Un cahier d'entraînement + un carnet de révision + des vidéos de cours. Tous les outils pour comprendre le nouveau programme de Maths 5e et progresser facilement ! Le cahier : mémos, exos & vidéos - Pour chacune des 38 entrées du cahier : - une mini-BD pour entrer avec humour dans la notion - un mémo visuel, sous forme de questions-réponses - la vidéo de cours Lumni (directement accessible via un QR code et un mini-lien) - des exercices de difficulté progressive pour s'entraîner pas à pas - Au fil du cahier, des bilans, avec des quiz et des jeux, pour faire le point. - Au centre du cahier, les corrigés détachables de tous les exercices, avec des explications. Le carnet : des fiches de révision à emporter partout - Dans un carnet détachable, 23 fiches synthétiques, proposant les définitions clés, les méthodes, des schémas pour mieux retenir. - Avec un double objectif : - permettre à votre enfant de réviser efficacement - vous aider à l'accompagner dans son travail Et en ligne : des défis à relever ! Sur chaque grand thème du programme, votre enfant peut également accéder à des quiz battle. Idéal pour défier les autres utilisateurs du cahier tout en s'entraînant !

Par Sabine Aval, Isabelle Lemoine, Mylène Salvan
Chez Hatier

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Auteur

Sabine Aval, Isabelle Lemoine, Mylène Salvan

Editeur

Hatier

Genre

Mathématiques 5e

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Maths 5e

Sabine Aval, Isabelle Lemoine, Mylène Salvan

Paru le 05/08/2026

88 pages

Hatier

6,90 €

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Scannez le code barre 9782401122314
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