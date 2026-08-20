La promesse des chiens

En Alaska, il y a cent ans, une formidable chaîne de l'espoir - habitants, mushers, chiens de traîneaux - sauvait de la diphtérie les enfants d'une petite ville isolée. Un roman dédié à l'amitié et la solidarité. Alaska, 1925 : la mer se fige et l'hiver enferme pour six mois la petite ville de Nome. Arrivée de Seattle par l'ultime bateau, Betty découvre les lieux et leurs habitants. Parmi eux, l'autochtone Ada Blackjack élève seule son fils. Elle vit parcimonieusement de ses heures de ménage dans le "Salon" où Madame Augusta règne sur ses "colombes" , et dans le dispensaire local que dirige le docteur Curtis. Or, depuis quelques jours l'équipe médicale est en alerte. Plusieurs enfants souffrent de la gorge. S'il s'agit de la diphtérie, l'unique remède - de l'antitoxine - se trouvera à mille kilomètres de Nome, distance qu'aucun musher, de toute évidence, ne pourra parcourir. Voilà pourtant qu'un attelage de chiens s'élance. Toute la ville retient son souffle, tendue dans l'attente d'un impossible exploit. Cette communauté de personnages rugueux mais lumineux, tenaces dans l'espérance, fait de cette histoire vraie un antidote à l'individualisme. Claudie Gallay signe ici un roman tout entier dédié à l'amitié et la solidarité.