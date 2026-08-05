Le missel pour chaque dimanche

Tous les dimanches : des introductions aux lectures et au dimanche, une biographie d'un saint de la semaine, une méditation autour de l'Evangile, l'explication des mots compliqués des lectures, Inclut le calendrier liturgique pour se repérer, Présente une belle oeuvre d'art en couverture, commentée par Pierre-Marie Varennes. Imprimé sur papier bible, enrichi de méditations et d'illustrations Un missel qui allie la praticité du format poche et la lisibilité des grands caractères, indispensable pour 2027 !