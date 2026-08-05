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Le missel pour chaque dimanche

Magnificat, Xxx

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Tous les dimanches : des introductions aux lectures et au dimanche, une biographie d'un saint de la semaine, une méditation autour de l'Evangile, l'explication des mots compliqués des lectures, Inclut le calendrier liturgique pour se repérer, Présente une belle oeuvre d'art en couverture, commentée par Pierre-Marie Varennes. Imprimé sur papier bible, enrichi de méditations et d'illustrations Un missel qui allie la praticité du format poche et la lisibilité des grands caractères, indispensable pour 2027 !

Par Magnificat, Xxx
Chez Magnificat

|

Auteur

Magnificat, Xxx

Editeur

Magnificat

Genre

Missels

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Le missel pour chaque dimanche

Magnificat, Xxx

Paru le 05/08/2026

722 pages

Magnificat

9,90 €

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Scannez le code barre 9782384040421
9782384040421
© Notice établie par ORB
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