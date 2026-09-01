Faire confiance aux salariés !

Pourquoi tant d'entreprises savent-elles exactement ce qu'il faudrait faire... sans jamais le faire réellement ? Dans cet essai incisif, Jean-François Levionnois démontre que la véritable transformation ne dépend ni de nouveaux outils ni de stratégies plus sophistiquées, mais d'un basculement décisif : redonner confiance aux femmes et aux hommes qui font l'entreprise. En s'appuyant sur des situations vécues, des exemples issus du sport, des sciences et du management, il met en lumière les mécanismes invisibles qui freinent la décision, paralysent l'action et empêchent les organisations de libérer leur potentiel. Clair, concret et stimulant, ce livre propose une autre voie : développer des organisations capables de décider plus vite, d'agir avec cohérence et de transformer l'intelligence individuelle en véritable puissance collective. Une invitation à déplacer enfin les obstacles qui immobilisent les équipes - et à permettre à l'entreprise d'entrer, elle aussi, dans une métamorphose : de la chenille au papillon. Diplômé de l'ENSAE et titulaire d'une maîtrise et d'un DEA de mathématiques, Jean-François Levionnois débute sa carrière dans la modélisation mathématique, notamment dans l'offshore pétrolier puis dans la banque. Il occupe ensuite plusieurs fonctions de direction dans les grands instituts d'études et de conseil - SOFRES, Louis Harris, LH2, BVA et IPSOS-BVA - où il accompagne de nombreuses organisations dans leurs stratégies de marché et leurs transformations. Fort de cette expérience de terrain au plus près des cercles de décision, il partage dans cet ouvrage une vision engagée et pragmatique de la transformation des entreprises, fondée sur la confiance, la responsabilité individuelle et la capacité collective à agir.