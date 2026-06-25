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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Cycle 68

Pascal Paillardet

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L'enjeu. "C'est la Sorbonne des vélos ! ". En ce début juillet 68, alors que la France se rend aux urnes pour solder son compte à l'utopie, même le Tour de France se donne des airs de ronde révolutionnaire. La 55e édition de l'institution sportive n'est vraiment pas comme les autres. Grève de journalistes, sit-in des suiveurs contre le paternalisme patronal, sponsors frileux, premiers tests anti-dopage, rebondissements en cascade, chute du roi Poulidor, irruption d'une star très classe, Jan Janssen, premier néerlandais à s'adjuger la Grande Boucle... Ce tour en roue libre valait bien un récit et une enquête enlevée avec les derniers témoins de l'épopée.

Par Pascal Paillardet
Chez Rio Bravo

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Auteur

Pascal Paillardet

Editeur

Rio Bravo

Genre

Histoire du sport

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Cycle 68

Pascal Paillardet

Paru le 25/06/2026

136 pages

Rio Bravo

12,00 €

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