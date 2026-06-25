L'enjeu. "C'est la Sorbonne des vélos ! ". En ce début juillet 68, alors que la France se rend aux urnes pour solder son compte à l'utopie, même le Tour de France se donne des airs de ronde révolutionnaire. La 55e édition de l'institution sportive n'est vraiment pas comme les autres. Grève de journalistes, sit-in des suiveurs contre le paternalisme patronal, sponsors frileux, premiers tests anti-dopage, rebondissements en cascade, chute du roi Poulidor, irruption d'une star très classe, Jan Janssen, premier néerlandais à s'adjuger la Grande Boucle... Ce tour en roue libre valait bien un récit et une enquête enlevée avec les derniers témoins de l'épopée.