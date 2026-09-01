Les 10 ans du Règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, entre bilan et révision

Le 20 mai 2015, la Commission européenne adoptait la deuxième mouture du Règlement sur les procédures d'insolvabilité dont l'objet consistait principalement à consolider l'architecture existante - procédures principale et secondaire - en gommant certaines de ses imperfections, et à sécuriser le dispositif en présence de groupes de sociétés. Dix ans plus tard, le colloque organisé dans le cadre des travaux de la Chaire Jean Monnet EURINS, en partenariat avec Trans Europe Experts, revient sur ces années d'application du Règlement (UE) 2015/848 en vue de dresser un bilan de ses instruments et des orientations prises en matière d'insolvabilité transfrontalière dans la perspective de sa révision à compter au plus tôt de 2027. Cet évènement veut offrir aux voies française une tribune pour s'exprimer et être entendues dans ce qu'elles ont de plus singulier face aux évolutions qui s'imposent et aux choix auxquels l'Union européenne sera confrontée en tant qu'acteur économique mondial.