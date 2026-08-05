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#Roman jeunesse

Le mystère des fers dorés

Disney

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Résumé Aujourd'hui a lieu l'avant-première du film Crinièrator 4, dont le maire Winddancer est l'acteur principal ! Pour l'occasion, toutes les stars de Zootopie sont réunies sur le tapis rouge. Mais lorsque les fers à cheval dorés du maire sont dérobés au nez et à la barbe de tous, il revient à Nick et Judy d'enquêter sur ce nouveau mystère... Prolongez la magie des films Zootopie ! - Des histoires inédites, mettant en scène les personnages et lieux emblématiques des deux films ! - Une maquette agrémentée d'illustrations originales - Un texte court et facile à lire Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

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Le mystère des fers dorés

Disney

Paru le 05/08/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384410
9782017384410
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