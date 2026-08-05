Le mystère des fers dorés

Résumé Aujourd'hui a lieu l'avant-première du film Crinièrator 4, dont le maire Winddancer est l'acteur principal ! Pour l'occasion, toutes les stars de Zootopie sont réunies sur le tapis rouge. Mais lorsque les fers à cheval dorés du maire sont dérobés au nez et à la barbe de tous, il revient à Nick et Judy d'enquêter sur ce nouveau mystère... Prolongez la magie des films Zootopie ! - Des histoires inédites, mettant en scène les personnages et lieux emblématiques des deux films ! - Une maquette agrémentée d'illustrations originales - Un texte court et facile à lire Dès 6 ans.