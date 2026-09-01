Les ouvrages de la collection "Tout-en-un droit" fourniront aux étudiants en droit toutes les clés pour comprendre leurs cours. Pour chaque chapitre couvrant un thème du cours, ces ouvrages visent 4 objectifs : - Apprendre : des fiches de cours pédagogiques et exhaustives ; - Approfondir : des éléments pour aller plus loin sur un point spécifique du sujet ; - Appliquer : des exercices d'application corrigés ; - Réviser : des fiches sur les notions essentielles à connaître. Ce manuel de Droit du travail s'adresse aux étudiants en Licence et Master de Droit ; aux candidats au CRFPA et à l'ENM et aux candidats aux concours administratifs.