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365 recettes pour toute l'année

Collectif, Hachette

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Cette éphéméride vous propose un rendez vous culinaire pour chaque jour de l'année, avec 365 recettes concoctées pour le quotidien autour de plats familiaux, rapides et savoureux afin de se simplifier la vie les jours de semaine sans renoncer au plaisir de bien manger du fait-maison. Et parce que le week-end mérite d'être une parenthèse gourmande, régalez-vous d'une pâtisserie à partager, et laissez place au réconfort autour d'un bon plat lentement mijoté. Un livre compagnon pour une cuisine au fil des saisons.

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

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365 recettes pour toute l'année

Collectif, Hachette

Paru le 05/08/2026

380 pages

Hachette

19,95 €

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Scannez le code barre 9782017379133
9782017379133
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