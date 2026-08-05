365 recettes pour toute l'année

Cette éphéméride vous propose un rendez vous culinaire pour chaque jour de l'année, avec 365 recettes concoctées pour le quotidien autour de plats familiaux, rapides et savoureux afin de se simplifier la vie les jours de semaine sans renoncer au plaisir de bien manger du fait-maison. Et parce que le week-end mérite d'être une parenthèse gourmande, régalez-vous d'une pâtisserie à partager, et laissez place au réconfort autour d'un bon plat lentement mijoté. Un livre compagnon pour une cuisine au fil des saisons.