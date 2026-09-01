Assistant territorial et Assistant principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Ce livre est le guide idéal pour se préparer efficacement aux épreuves écrites comme orales du concours de catégorie B d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (concours externe, interne, 3e voie, examens professionnels). Il propose une méthode dynamique et encourageante, favorisant la mémoire active, au service d'un contenu sérieux et exigeant. - Une méthode complète, rédigée de manière dynamique et appuyé sur des remontées d'expérience de nombreux assistants en poste, mêlant : - Des connaissances indispensables, de éléments de culture métier et un glossaire des mots essentiels à connaître ; - Une méthodologie complète des épreuves de note de synthèse et de questionnaire ; - Des annales corrigés, décryptées pas à pas ; - Des listes de vocabulaire à connaître pour les épreuves de langue ; - Des exemples variés de questions pouvant être posées lors de l'entretien avec le jury, avec leurs réponses types - Une progression rythmée et cadrée : - Des conseils du coach, petits pas de côtés pour mieux appréhender les choses ; - Des exemples venus du terrain, tirés notamment de l'expérience des auteurs ; - Des vidéos de professionnels en poste à consulter, pour mieux comprendre et appréhender le quotidien d'assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques.