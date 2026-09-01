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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

L'Asie Mineure

Anne-Florence Baroni, Stéphanie Wackenier

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De la conquête d'Alexandre (334 av. J. -C.) au suicide de l'empereur Néron (68 apr. J. -C.), l'Asie Mineure constitue un terrain d'observation privilégié des continuités et des mutations du monde méditerranéen. En dépassant les frontières académiques traditionnelles entre histoire grecque et histoire romaine, les auteures proposent de suivre sur le temps long l'évolution d'un espace stratégique entre Orient et Occident, de son morcellement entre les royaumes hellénistiques jusqu'à son intégration progressive dans l'Empire romain. Grâce à la richesse des sources - littéraires, épigraphiques, numismatiques et archéologiques - l'ouvrage accorde une attention particulière aux relations entre pouvoirs souverains et cités, aux formes de domination, aux processus de provincialisation et aux circulations culturelles qui façonnent le monde hellénistique puis romain. Il montre également comment les communautés locales négocient leur autonomie et leurs privilèges face aux rois, au Sénat ou à l'empereur. Cet ouvrage propose une synthèse attentive aux renouvellements récents de l'historiographie, pour comprendre les enjeux politiques et les continuités entre hellénisme et romanité.

Par Anne-Florence Baroni, Stéphanie Wackenier
Chez Ellipses

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Auteur

Anne-Florence Baroni, Stéphanie Wackenier

Editeur

Ellipses

Genre

Antiquité - Généralités

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L'Asie Mineure

Anne-Florence Baroni, Stéphanie Wackenier

Paru le 01/09/2026

450 pages

Ellipses

26,00 €

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