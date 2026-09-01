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Introduction aux finances publiques

Roma Beaufret, Maxime Boutron

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Les finances publiques occupent une place centrale dans le fonctionnement des Etats modernes. Elles structurent l'action des pouvoirs publics, traduisent les choix collectifs en chiffres, et révèlent, dans leur construction comme dans leur exécution, les tensions et les arbitrages inhérents à toute société démocratique. L'ambition de ce manuel est de donner au lecteur les clés d'analyse, les repères juridiques et économiques et les outils critiques pour comprendre le rôle des finances publiques dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques. En 12 leçons, il aborde : - Les grands jalons des finances publiques ; - La fabrique et la pratique budgétaire ; - Les fondamentaux des finances publiques ; - Les perspectives et défis contemporains des finances publiques.

Par Roma Beaufret, Maxime Boutron
Chez Ellipses

|

Auteur

Roma Beaufret, Maxime Boutron

Editeur

Ellipses

Genre

Concours administratifs

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Introduction aux finances publiques

Roma Beaufret, Maxime Boutron

Paru le 01/09/2026

250 pages

Ellipses

19,50 €

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