Introduction aux finances publiques

Les finances publiques occupent une place centrale dans le fonctionnement des Etats modernes. Elles structurent l'action des pouvoirs publics, traduisent les choix collectifs en chiffres, et révèlent, dans leur construction comme dans leur exécution, les tensions et les arbitrages inhérents à toute société démocratique. L'ambition de ce manuel est de donner au lecteur les clés d'analyse, les repères juridiques et économiques et les outils critiques pour comprendre le rôle des finances publiques dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques. En 12 leçons, il aborde : - Les grands jalons des finances publiques ; - La fabrique et la pratique budgétaire ; - Les fondamentaux des finances publiques ; - Les perspectives et défis contemporains des finances publiques.