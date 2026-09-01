L'essentiel du droit de la famille

En 2026, le droit de la famille parachève sa mutation vers un modèle plus souple, plus protecteur des nouvelles formes de parentalité et plus réactif face aux enjeux numériques. Voici les évolutions majeures qui marquent l'actualité juridique cette année : La reconnaissance de la "Multiparentalité" et des statuts tiers : le droit s'adapte à la réalité des familles recomposées et des projets parentaux complexes (statut du beau-parent, coparentalité). La protection de l'enfance et le "Droit à l'image" : en 2026, les juges peuvent déléguer l'autorité parentale sur le droit à l'image si l'exposation de l'enfant porte atteinte à sa dignité ou à sa sécurité. Violences Intrafamiliales : le dispositif législatif s'est considérablement durci en 2025 pour une efficacité maximale en 2026 : le juge peut délivrer une ordonnance de protection en moins de 24 heures en cas de danger imminent, incluant l'éviction du conjoint violent et la suspension des droits de visite. Bioéthique et Filiation : en 2026, la jurisprudence est fixée sur les modalités de levée de l'anonymat des donneurs de gamètes pour les enfants nés sous l'ancien régime, harmonisant les droits des enfants issus de PMA. Digitalisation du divorce et des procédures : la procédure de divorce par consentement mutuel par acte d'avocats est désormais entièrement dématérialisée (signatures, enregistrement notarial), réduisant les délais à quelques jours. Idéal pour les étudiants en droit.