Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film Alerte Rouge. Dès 2 ans. L'histoire : Mei est une adolescente dynamique et passionnée. Un beau jour, submergée par ses émotions, elle se change en un panda roux géant ! Une fois calme, elle retrouve son apparence humaine. Mais comment la jeune fille de 13 ans est-elle censée maîtriser ses émotions pour éviter les transformations accidentelles ?