Fiscalité des particuliers et des entreprises

La fiscalité regroupe l'ensemble des règles régissant l'économie d'un pays et le quotidien de ses citoyens. Dans un contexte marqué par les crises récentes, cet ouvrage détaille le cadre fiscal français en suivant le programme pédagogique officiel. Cette nouvelle édition 2026 est une présentation claire et accessible des règles fiscales françaises entièrement mises à jour. Cet ouvrage peut être utilement complété par l'ouvrage d'Exercices corrigés du même auteur dans la même collection. Nouveautés 2026 - Fiscalité des particuliers : Revalorisation du barème IR, Contribution différentielle sur les hauts revenus, Taxation ciblée des actifs "somptuaires" via holdings patrimoniales, Dispositif "Relance logement", Taxe sur les petits colis - Fiscalité des entreprises : Contribution exceptionnelle recentrée sur très grandes entreprises, Prorogation du crédit d'impôt industrie verte Points forts - Conforme au cours de Fiscalité - Permet à l'étudiant d'acquérir les connaissances indispensables - A jour des règles fiscales 2026 pour les entreprises et pour les particuliers - Ouvrage complété par l'ouvrage d'exercices corrigés du même auteur