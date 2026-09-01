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Concours Police Officier et Commissaire 2027

Isp Groupe

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Réussir les concours d'Officier ou de Commissaire nécessite une véritable "culture de corps". Cette ouvrage offre aux candidats les clés du langage et des attentes des jurys, composés de professionnels en activité. Ce n'est pas qu'un livre d'annales : c'est un coach pour intégrer les rangs de la Police Nationale. Pourquoi ce livre ? Les corrigés sont rédigés par des formateurs spécialisés qui connaissent les grilles d'évaluation réelles utilisées par les correcteurs. L'ouvrage simule les conditions réelles des épreuves. Le candidat s'entraîne sur un bloc complet : Culture générale, Droit public/QRC, Note opérationnelle et Droit pénal. Cette édition intègre les sujets des annales 2026 et 2025, complétés par des sujets originaux "type ISP" pour anticiper les thématiques de 2027... soit 27 sujets complets. Pour qui ? L'étudiant en MasterLe candidat externe cherchant une méthode rigoureuse pour affronter les épreuves de sélection. Le policier en interne préparant les concours de montée en grade (concours internes d'Officier ou Commissaire).

Par Isp Groupe
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Isp Groupe

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Concours administratifs

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Concours Police Officier et Commissaire 2027

Isp Groupe

Paru le 01/09/2026

304 pages

Gualino Editeur

34,00 €

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