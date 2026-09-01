Intégrale de la série " Pactes & mariage " Une agence de rencontres prend le relais de Cupidon... . Serments ennemis Yasmin perd contenance en découvrant que l'homme qu'elle doit épouser est l'ennemi juré de sa famille. Elle n'aurait jamais dû faire confiance à l'agence de rencontres qui a organisé cette union urgente qui lui permettra de remplir les clauses nécessaires pour débloquer son héritage. Désormais prise par le temps, Yasmin n'a d'autre solution que celle de consentir... Mariés à l'essai Trois mois pour changer d'avis et rester mariés ? Imogene pense ce pari risqué malgré les arguments d'Alice, la fondatrice de l'agence matrimoniale qui l'a mise en contact avec le profil idéal : celui de Valentin, son ex-mari. Comment trois mois pourraient-ils suffire à lui faire oublier que l'homme qu'elle aimait, et qui lui fait encore beaucoup trop d'effet, l'a trahie ? Un futur à trois En lune de miel avec Galen Horvath et son adorable fillette, Peyton est gagnée par la culpabilité. Si elle a consenti à passer par l'agence matrimoniale d'Alice Horvath c'est uniquement pour se venger d'elle, qu'elle considère comme responsable des malheurs qui ont touché sa famille. Pas pour tomber amoureuse durant les mois d'essai de ce mariage arrangé... Romans réédités