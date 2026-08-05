Hulk écrase tout

Il le répète souvent : Hulk est imbattable. Mais est-il plus fort que des dinosaures ? Que des planètes ? Que des forces cosmiques ? Découvrez-le dans cette aventure à cent à l'heure et voyez jusqu'où le Colosse de Jade peut pousser sa force destructrice ! Ryan North, l'excellent scénariste du Règne de Fatalis et de Fantastic Four, s'intéresse au Géant Vert dans une mini-série 100 % fun où Hulk va tout casser... et ce n'est pas qu'une image ! Au dessin, on retrouve Vincenzo Carratù, remarqué sur les séries Psylocke et Astonishing Iceman.