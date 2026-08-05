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#Comics

Hulk écrase tout

Ryan North, Vincenzo Carratù

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Il le répète souvent : Hulk est imbattable. Mais est-il plus fort que des dinosaures ? Que des planètes ? Que des forces cosmiques ? Découvrez-le dans cette aventure à cent à l'heure et voyez jusqu'où le Colosse de Jade peut pousser sa force destructrice ! Ryan North, l'excellent scénariste du Règne de Fatalis et de Fantastic Four, s'intéresse au Géant Vert dans une mini-série 100 % fun où Hulk va tout casser... et ce n'est pas qu'une image ! Au dessin, on retrouve Vincenzo Carratù, remarqué sur les séries Psylocke et Astonishing Iceman.

Par Ryan North, Vincenzo Carratù
Chez Panini comics

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Auteur

Ryan North, Vincenzo Carratù

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Hulk écrase tout

Ryan North, Vincenzo Carratù

Paru le 05/08/2026

120 pages

Panini comics

18,00 €

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Scannez le code barre 9791039148795
9791039148795
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