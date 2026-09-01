Une dangereuse promotion

Verity est sidérée, lorsqu'elle apprend par la presse qu'elle est fiancée à son patron ! Comment Alexios Economides peut-il lui imposer cette comédie, dans le seul but de redorer son image de play-boy ? Certes, elle a toujours eu un faible pour le magnat de la tech et éprouve en sa présence un trouble exaspérant. Mais jouer le rôle de son amoureuse lui paraît d'autant plus délicat qu'elle n'a aucune intention de dévoiler à Alexios les émotions qu'il éveille en elle, à son corps défendant...