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#Roman francophone

Une dangereuse promotion

Millie Adams

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Verity est sidérée, lorsqu'elle apprend par la presse qu'elle est fiancée à son patron ! Comment Alexios Economides peut-il lui imposer cette comédie, dans le seul but de redorer son image de play-boy ? Certes, elle a toujours eu un faible pour le magnat de la tech et éprouve en sa présence un trouble exaspérant. Mais jouer le rôle de son amoureuse lui paraît d'autant plus délicat qu'elle n'a aucune intention de dévoiler à Alexios les émotions qu'il éveille en elle, à son corps défendant...

Par Millie Adams
Chez Harlequin

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Auteur

Millie Adams

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Une dangereuse promotion

Millie Adams

Paru le 01/09/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280532457
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