Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 3

Jed MacKay, Saladin Ahmed, Ashley Allen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Crises en cascade pour les X-Men, qui se retrouvent dispersés aux quatre coins du globe ! Alpha Flight et le Département H ont-ils trouvé un moyen de tuer Wolverine ? Les X-Men se voient confrontés aux limites de leur propre imagination. Dani Moonstar s'élance dans ses propres aventures, Cable confronte Hellverine à ses tentations démoniaques, et Malicia règle ses comptes avec Mystique. A ne pas manquer dans ce nouveau volume de l'anthologie mutante bimensuelle : un épisode spécial écrit et illustré par Ryan Stegman (King in Black) ! Sans oublier une nouvelle série consacrée à Moonstar, membre appréciée des Nouveaux Mutants, et bien sûr la continuation des séries entamées dans les deux premiers tomes !

Par Jed MacKay, Saladin Ahmed, Ashley Allen
Chez Panini comics

|

Auteur

Jed MacKay, Saladin Ahmed, Ashley Allen

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 3 par Jed MacKay, Saladin Ahmed, Ashley Allen

Commenter ce livre

 

X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 3

Jed MacKay, Saladin Ahmed, Ashley Allen

Paru le 05/08/2026

176 pages

Panini comics

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039148153
9791039148153
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.