Le mensonge de Mia / La vengeance d'un homme

Le mensonge de Mia, Charlene Sands Mia vient de passer une soirée de rêve au côté du séduisant Adam. Et elle serait aux anges si leur rencontre avait été le fruit du hasard... Seulement voilà, elle enquête sur Adam. En effet, elle a promis à sa soeur mourante de retrouver le papa de sa fille. Mais son coeur se serre lorsqu'elle songe aux conséquences de ses manigances : elle sera séparée de sa nièce chérie, et Adam ne lui pardonnera jamais de l'avoir trahi... La vengeance d'un homme, Yahrah St. John Lorsque Fallon Stewart - son amie et héritière de l'empire Stewart - lui demande une aide financière pour sauver son entreprise, Gage n'hésite pas une seconde. C'est là l'occasion rêvée d'obtenir enfin sa vengeance sur les Stewart, qui ont froidement licencié sa mère lorsqu'il était enfant. A condition de savoir maintenir ses distances avec la sublime Fallon... Romans réédités