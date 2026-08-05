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#Comics

X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 2 . Edition collector

Murewa Ayodele, Alex Paknadel, Jody Houser

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Cyclope est traqué par Donald Pierce et les Reavers, il est sans alliés et sans visière pour contrôler ses rafales optiques ! Tornade assiste à un enterrement. Mais qui est mort, et quelles seront les conséquences pour la Maîtresse des Vents ? Laura Kinney, alias Wolverine, et sa soeur Gabby découvrent une nouvelle génération de clones. La promesse d'un membre des X-Men revient hanter l'équipe, l'ONE a un nouveau chef, et Logan affronte Alpha Flight. La nouvelle ère des X-Men continue de déployer ses ailes avec trois nouvelles séries, consacrées respectivement à Tornade, Cyclope et X-23 ! Quelles conséquences aura l'Ere de Révélation ? Le coin le plus imprévisible de l'univers Marvel reste celui des mutants.

Par Murewa Ayodele, Alex Paknadel, Jody Houser
Chez Panini comics

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Auteur

Murewa Ayodele, Alex Paknadel, Jody Houser

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 2 . Edition collector

Murewa Ayodele, Alex Paknadel, Jody Houser

Paru le 05/08/2026

176 pages

Panini comics

22,00 €

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Scannez le code barre 9791039148146
9791039148146
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