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#Roman francophone

Amour sous contrat

Jackie Braun, Helen Lacey, Shirley Jump

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Coup de foudre à New York, Jackie Braun Quand Deborah voit le prestigieux prix de la meilleure campagne publicitaire lui échapper au profit de Michael Lewis, son concurrent, elle est déçue et troublée. Déçue, parce qu'elle espérait voir son talent reconnu, et troublée, car Michael est aussi son ex-fiancé, qu'elle regrette encore d'avoir quitté sept ans auparavant... Le miracle d'une étreinte, Helen Lacey Après leur unique nuit de passion, Marie-Jayne se prétend enceinte. Comment ose-t-elle lui mentir si effrontément ? Pourtant, elle n'exige rien de lui. Ni argent, ni mariage... Peu à peu, Daniel comprend qu'il va devoir prendre une décision vis-à-vis de cet enfant, qui fait resurgir dans sa mémoire de douloureux souvenirs... Un toit pour trois, Shirley Jump Stace a embauché Riley McKenna en tant que serveur dans son restaurant. Non sans se demander, méfiante, ce que ce riche héritier venait faire dans un établissement au bord de la faillite. Mais lorsqu'un orage ravage sa maison, où elle vit avec son neveu Jeremy, elle ne peut refuser l'hospitalité de Riley, qui lui ouvre sa demeure... Romans réédités

Par Jackie Braun, Helen Lacey, Shirley Jump
Chez Harlequin

|

Auteur

Jackie Braun, Helen Lacey, Shirley Jump

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Amour sous contrat

Jackie Braun, Helen Lacey, Shirley Jump

Paru le 01/09/2026

448 pages

Harlequin

8,90 €

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