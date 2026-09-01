Amour sous contrat

Coup de foudre à New York, Jackie Braun Quand Deborah voit le prestigieux prix de la meilleure campagne publicitaire lui échapper au profit de Michael Lewis, son concurrent, elle est déçue et troublée. Déçue, parce qu'elle espérait voir son talent reconnu, et troublée, car Michael est aussi son ex-fiancé, qu'elle regrette encore d'avoir quitté sept ans auparavant... Le miracle d'une étreinte, Helen Lacey Après leur unique nuit de passion, Marie-Jayne se prétend enceinte. Comment ose-t-elle lui mentir si effrontément ? Pourtant, elle n'exige rien de lui. Ni argent, ni mariage... Peu à peu, Daniel comprend qu'il va devoir prendre une décision vis-à-vis de cet enfant, qui fait resurgir dans sa mémoire de douloureux souvenirs... Un toit pour trois, Shirley Jump Stace a embauché Riley McKenna en tant que serveur dans son restaurant. Non sans se demander, méfiante, ce que ce riche héritier venait faire dans un établissement au bord de la faillite. Mais lorsqu'un orage ravage sa maison, où elle vit avec son neveu Jeremy, elle ne peut refuser l'hospitalité de Riley, qui lui ouvre sa demeure... Romans réédités