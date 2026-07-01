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#Imaginaire

Pétales de papier

Iria G. Parente, Selene M. Pascual

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Dani est une libraire ordinaire. Du moins, jusqu'à ce qu'un de ses livres l'aspire vers Albion. Derrière des sourires de façade et des bals nocturnes, la reine Victoria dirige ce royaume d'une main de fer. Un royaume où les visiteurs comme Dani ne sont pas les bienvenus. Marcus, héritier de l'illustre famille Abberlain, est le seul à pouvoir renvoyer Dani chez elle grâce à sa magie. Pourtant, lorsque leurs histoires s'entremêlent, Dani et Marcus sont persuadés que le destin ne les a pas réunis par hasard dans cet univers d'encre et de papier. L'amour pourrait-il défier l'histoire qui leur est promise ?

Par Iria G. Parente, Selene M. Pascual
Chez Hachette

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Auteur

Iria G. Parente, Selene M. Pascual

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

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Pétales de papier

Iria G. Parente, Selene M. Pascual

Paru le 01/07/2026

480 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017343837
9782017343837
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