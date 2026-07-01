Pétales de papier

Dani est une libraire ordinaire. Du moins, jusqu'à ce qu'un de ses livres l'aspire vers Albion. Derrière des sourires de façade et des bals nocturnes, la reine Victoria dirige ce royaume d'une main de fer. Un royaume où les visiteurs comme Dani ne sont pas les bienvenus. Marcus, héritier de l'illustre famille Abberlain, est le seul à pouvoir renvoyer Dani chez elle grâce à sa magie. Pourtant, lorsque leurs histoires s'entremêlent, Dani et Marcus sont persuadés que le destin ne les a pas réunis par hasard dans cet univers d'encre et de papier. L'amour pourrait-il défier l'histoire qui leur est promise ?